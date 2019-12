Trumps Space Force begint klein, maar is 'cruciaal'

De eerste nieuwe tak van het Amerikaanse leger in ruim zeventig jaar begint bescheiden. De zogenoemde Space Force krijgt in het eerste jaar 200 personeelsleden en een budget van omgerekend zo'n 36 miljoen euro.

Ter vergelijking: de landmacht heeft als grootste onderdeel van het Amerikaanse leger 163 miljard euro per jaar te besteden, met 480.000 militairen in dienst.

De plannen zijn wel groot voor het onderdeel dat de buitenaardse militaire operaties van de VS gaat coördineren, benadrukte president Trump afgelopen nacht bij de officiële oprichting van de Space Force. "Want de ruimte is het nieuwe gevechtsgebied van de wereld", zei hij tijdens een ceremonie op een luchtmachtbasis nabij Washington.

Volgens hem is het bij bedreigingen van de nationale veiligheid cruciaal dat de VS "superieur is in de ruimte". Trump: "We zijn nu aan de leiding, maar nog niet ver genoeg." Hij vreest onder meer de concurrentie van China.

Correspondent Thomas Spekschoor bezocht een radarsysteem in Hengelo en zag dat daar ook al volop wordt geanticipeerd op de ruimte als nieuw strijdgebied: