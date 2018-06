President Trump wil 'Space Force' voor buitenaardse militaire operaties

President Trump heeft het Amerikaanse ministerie van Defensie opgedragen een militaire ruimtemacht op te richten. Die Space Force moet naast het leger, de luchtmacht en de zeemacht gaan opereren. Volgens Trump is een ruimtemacht van belang voor de nationale veiligheid.

"Het is niet genoeg om alleen een Amerikaanse aanwezigheid in de ruimte te hebben. We hebben Amerikaanse dominantie nodig", zei Trump voorafgaand een bijeenkomst van zijn nationale raad voor de ruimtevaart. "We krijgen een luchtmacht én we krijgen een ruimtemacht. Verschillend, maar gelijk."

Het is niet voor het eerst dat een Amerikaanse president pleit voor de oprichting van een nieuw militair apparaat dat uitsluitend over buitenaardse activiteiten gaat. Voorstanders denken dat het Pentagon er efficiënter door kan werken. Nu vallen activiteiten in de ruimte meestal nog onder de verantwoordelijkheid van de luchtmacht.

China en Rusland voor blijven

Trump zei eerder dat hij graag zou zien dat Amerikaanse astronauten terugkeren naar de maan. Ook wil hij dat er later een bemande missie naar Mars wordt georganiseerd. De president wil naar eigen zeggen voorkomen dat de VS "wordt ingehaald door China, Rusland en andere landen".

Voor de oprichting van de Space Force heeft het Witte Huis toestemming nodig van het Congres. Of die er ook komt, is nog maar de vraag. Tegenstanders van het plan vrezen dat de veranderingen bij de luchtmacht lopende missies in gevaar brengen. Ook zijn ze bang dat het leidt tot de militarisering van de ruimte.

De Verenigde Staten hebben het Ruimteverdrag van 1967 ondertekend. Dat vormt de basis van het ruimterecht en verbiedt ondertekenaars om massavernietigingswapens in de ruimte te plaatsen. Ook mogen de maan en andere planeten alleen worden gebruikt voor vreedzame doeleinden.