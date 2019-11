NAVO wil ruimte toevoegen aan traditionele oorlogsdomeinen

Naast land, zee, lucht en cyber wil de NAVO de ruimte toevoegen aan de traditionele oorlogsdomeinen. Bij aanvallen in de ruimte moet straks hetzelfde NAVO-principe gelden als bij de andere domeinen: een aanval op één van de 29 lidstaten geldt als een aanval op allen.

Het punt staat prominent op de agenda op de komende NAVO-top, begin december in Londen. Vandaag vergaderen de NAVO-ministers over het voorstel, waarna het officieel op de top gepresenteerd kan worden.

De NAVO maakt zich vooral zorgen over het hacken van satellieten, waardoor op de grond onder meer GPS-functies niet meer gebruikt kunnen worden. "De ruimte is niet langer een goedaardige omgeving", zei een NAVO-woordvoerder na de laatste top.

Defensief

De Amerikaanse luitenant-generaal Scott Kindsvater benadrukte wel dat de NAVO de ruimte niet wil militariseren. Secretaris-generaal Stoltenberg zei dat de organisatie defensief zal opereren in de ruimte. "De NAVO is niet van plan wapens te plaatsen in de ruimte, maar we moeten er wel voor zorgen dat onze missies en operaties de juiste ondersteuning krijgen."

Binnen de NAVO zijn nog niet alle lidstaten ervan overtuigd dat de verdragsorganisatie een rol moeten spelen in de ruimte. Zo heeft onder meer Duitsland twijfels.

Aan de andere kant zei voormalig NAVO-adviseur Jamie Shea deze zomer nog tegen persbureau Reuters dat het noodzakelijk was om ook de ruimte te beheersen. "Want wie de ruimte beheert, regelt ook wat er gebeurt op het land, op zee en in de lucht."

Ruimte steeds belangrijker

De ruimte komt steeds hoger op de agenda in defensieprogramma's van landen over de hele wereld. Zo is de Amerikaanse president Trump groot voorstander van een ruimteleger. Deze zomer richtte hij de zogenoemde US Space Force op. Bij die nieuwe divisie komen driehonderd mensen te werken.

Ook de Franse president Macron heeft speciale belangstelling voor het heelal. Vlak voor de nationale feestdag op 14 juli kondigde hij aan dat er een nieuwe militaire doctrine komt, waarin de verdediging van de ruimte een grote rol gaat spelen. "We zullen onze kennis van de situatie in de ruimte versterken en we zullen onze satellieten beter beschermen, ook op een actieve manier", aldus Macron.

Rusland en China hebben eveneens defensieprogramma's voor buiten de dampkring opgezet.