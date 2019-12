Noodtoestand in Australië wegens extreme hitte en bosbranden

In de Australische deelstaat New South Wales, waar onder meer Sydney in ligt, is opnieuw de noodtoestand afgekondigd. Bosbranden richten al een tijd grote schade aan in het gebied.

Vandaag hebben opnieuw grote delen in de regio last van een dikke rook. Volgens premier van de deelstaat Gladys Berejiklian is de onvoorspelbaarheid van de situatie het grootste probleem. "De komende dagen wordt er opnieuw harde wind verwacht. In combinatie met de extreem hoge temperaturen is dat erg zorgelijk."

Vorige maand werd in New South Wales ook al de noodtoestand uitgeroepen. Dit keer zeker duurt die zeker zeven dagen en zal daardoor ook tijdens de kerstdagen van kracht zijn. "We willen dat iedereen samen is met zijn gezin, van de tijd geniet en veilig is, maar houd er rekening mee dat de noodtoestand voor extra omleidingen en extra wegafsluitingen kan zorgen."

Niet alleen mensen hebben last van de hitte, ook dieren hebben het zwaar: