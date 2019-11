Australische staten roepen de noodtoestand uit om bosbranden

In de Australische staten Queensland en New South Wales is de noodtoestand uitgeroepen vanwege de bosbranden die er woeden. De oostkust van Australië wordt geteisterd door bosbranden. Er zijn sinds vrijdag drie mensen omgekomen, duizenden mensen zijn geëvacueerd, 150 huizen zijn verloren gegaan en er is een gebied van 8500 vierkante kilometer in vlammen opgegaan. Dat is een gebied zo groot als de provincies Gelderland en Overijssel samen.

De noodtoestand is nu al uitgeroepen omdat rekening wordt gehouden met een verslechtering van de situatie. "Dit kan de gevaarlijkste bosbrandweek worden die dit land ooit heeft gezien", zegt David Elliott, de minister van Politie en Hulpdiensten van New South Wales. De noodtoestand geldt voor een week en geeft de brandweer meer bevoegdheden.

Catastrofaal brandgevaar

Voor het gebied rond de stad Sydney geldt voor dinsdag het hoogste waarschuwingsniveau, dat wordt omschreven als 'catastrofaal brandgevaar'.

De staten waarin de bosbranden woeden zijn de dichtstbevolkte van Australië. In en rond Sydney wonen meer dan vijf miljoen mensen. Het gebied is omgeven door kurkdroog natuurgebied. De laatste maanden is er amper regen gevallen.

In totaal woeden er zo'n zeventig natuurbranden in New South Wales. In de naburige deelstaat Queensland zijn zeker vijftig branden geteld.