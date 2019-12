Hoogste gemiddelde temperatuur ooit in Australië: 40,9 graden

In delen van Australië hebben hulpdiensten de opperste staat van paraatheid afgekondigd op de heetste dag ooit in het land. De gemiddelde temperatuur liep op tot 40,9 graden en de verwachting is dat die nog verder oploopt.

De hoogste plaatselijke temperatuur die in Australië ooit is gemeten, is 50,7 graden. Dat was in januari 1960 in Oodnadatta, een nederzetting in de woestijn in South Australia. Vandaag werd het in Birdsville, in de staat Queensland, 47,7 graden Celsius.

Smog

In New South Wales worden windsnelheden van 100 kilometer per uur verwacht en gevreesd wordt dat de bosbranden zich verder verspreiden. Inwoners van Sydney hebben veel last van smog, veel mensen melden zich in het ziekenhuis met ademhalingsproblemen en longklachten. De rook van de bosbranden blijft lang hangen in het lager gelegen gebied.

Er woeden momenteel rond de 100 bosbranden in New South Wales, waarvan de helft niet onder controle is. De voorspellingen voor het komende etmaal zijn erg ongunstig. Er wordt gevreesd voor de huizen van de bewoners van deze gebieden ten noordwesten van Sydney. Ze hebben het advies gekregen op tijd te vertrekken als het vuur nadert.

Bij de branden, die al weken aanhouden, zijn tot nu toe zes mensen omgekomen en meer dan 680 huizen in vlammen opgegaan. Ook is zo'n 1,2 miljoen hectare bos verbrand.

Niet alleen mensen hebben last van de hitte, ook dieren hebben het zwaar: