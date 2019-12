We treden wel op, zeggen agenten tegen 'vloekende en tierende' bestuurders

Een woordvoerder van de politie benadrukt dat er op diverse plekken in het land is gehandhaafd. "Het is goed om te weten dat er meer dan honderd bekeuringen zijn uitgedeeld en vele honderden trekkers van de weg zijn gehaald."

In Noord-Brabant kregen twintig boeren een boete van 380 euro. Dat is wegens rijden met een trekker op de snelweg. Maar als dit officieel verboden is, waarom mogen sommige groepen trekkers dan wel doorrijden?

De afweging die de politie maakt is op basis van de verkeersveiligheid. Hoe gevaarlijker de situatie, hoe groter de kans dat agenten ingrijpen. "Er kan dus een situatie zijn waarin drie trekkers worden bekeurd, omdat die samen slechter zichtbaar zijn voor andere weggebruikers op de snelweg dan bijvoorbeeld een groep van 100 trekkers", legt de woordvoerder uit.

Ook kijkt de politie in welke mate de demonstranten de afspraken met de zogeheten 'driehoek' zijn nagekomen. Voor een demonstratie komen de burgemeester, politie en het OM samen om de regels op te stellen.

De omvang van de boerenacties maakt het volgens de politie onhaalbaar om in alle gevallen een boete uit te delen of iemand te arresteren. Zolang de boeren maar meewerken aan het oplossen van gevaarlijke situaties is dat ook niet per se nodig, is de redenering.