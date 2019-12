Boeren: woensdag geen blokkade bevoorrading supermarkten

Boeren gaan woensdag geen distributiecentra van supermarkten blokkeren. De advocaat van de actiegroep Farmers Defence Force heeft dat gezegd in het kort geding dat supermarktenbrancheorganisatie CBL heeft aangespannen.

De FDF kondigde vorige week aan dat er op woensdag 18 december nieuwe acties zouden komen vanwege de onvrede over het stikstofbeleid. De inhoud van de acties bleef nog geheim.

Wel waren er aanwijzingen dat het een blokkade van supermarktdistributiecentra betrof, onder meer vanwege een expliciete verwijzing naar de Hamsterweken van Albert Heijn. Daarom spande het CBL een zaak aan, in een poging de actie te verbieden. De supermarkten zeggen dat een blokkade de branche miljoenen kost en willen een dwangsom.

'Nepnieuws'

Volgens advocaat Van der Goot van de FDF zijn de boeren echter nooit van plan geweest om een dergelijke blokkade te houden. "Nepnieuws" noemde hij het in de rechtbank van Lelystad. "FDF heeft dit nimmer zo gesteld." Hij wees erop dat een opmerking die naar buiten was gekomen over het platleggen van de voedselvoorziening was voorzien van een smiley, wat de inhoud volgens hem ontkrachtte.

Wat de acties dan wél inhouden, wilde de advocaat niet zeggen. Hij zei alleen dat het geen blokkades worden en dat er geen geweld zal worden gebruikt. Ook wilde hij kwijt dat het "dynamische" protesten worden, waarbij met trekkers van plek naar plek wordt gereden.

Catshuis

Vanochtend hadden vertegenwoordigers van diverse boerenorganisaties een onderhoud met premier Rutte en minister Schouten in het Catshuis. De betrokkenen spraken na afloop van "een goed gesprek" waarin meerdere aspecten van de stikstofproblematiek aan de orde zijn geweest.

Volgens minister Schouten hebben de boeren tijdens het ontbijtgesprek zelf alternatieven voor het kabinetsplan gepresenteerd. "Daar zijn we minutieus doorheen gegaan en we hebben gezegd wat we als kabinet kunnen doen. Op veel onderdelen zijn we dicht bij elkaar gekomen."