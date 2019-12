Boeren negeren ultimatum, supermarkten naar de rechter om boerenacties

Supermarkten stappen naar de rechter om te eisen dat boeren van Farmers Defence Force (FDF) woensdag niet gaan protesteren bij distributiecentra en groothandels.

Branchevereniging CBL had de boeren in een brief gesommeerd om voor vanochtend 10.00 uur de garantie te geven dat er geen winkels of distributiecentra zouden worden geblokkeerd. Daar is volgens CBL geen antwoord op gekomen, en dus volgt een gang naar de rechter. Wanneer het kort geding dient, is nog niet bekend.

De supermarkten vrezen voor hun omzet en maken zich zorgen over het eten voor miljoenen mensen. "En dat in de drukste tijd van het jaar", zei CBL-directeur Marc Jansen gisteren in het radioprogramma Nieuws en Co. "Dat willen we koste wat kost voorkomen."

Hamsterweken

FDF maakte afgelopen week bekend dat woensdag opnieuw actie wordt gevoerd tegen de stikstofmaatregelen van het kabinet. Details wil de organisatie op de ochtend zelf pas bekendmaken, maar de actie richt zich zo goed als zeker tegen supermarkten en distributiehandels. Zo wordt in de actie-oproep verwezen naar de Hamsterweken van Albert Heijn.

In een schriftelijke reactie laat de voorzitter van Farmers Defence Force weten: "Als de boontjes dit jaar uit de vriezer komen, is dat erg? Dat er geen papaja is, misschien? Of een andere exoot? Ik hoop dat er dit jaar wel begrip op tafel staat en besef dat we ons samen inzetten voor het behoud van onze economie, het levenswerk van veel boeren en bouwers en de banen van veel burgers."

'Actie wordt keihard'

Farmers Defence Force zei gisteren dat "de supermarktgiganten, die al jaren parasiteren op boeren, hun inkomens en hun inspanningen, ons weer de mond willen snoeren".

De organisatie noemt de actie van volgende week "binnen de kaders van de wet, maar keihard" en roept verplegers, politieagenten, leraren en burgers op om zich bij hen aan te sluiten.