Nieuwe acties boeren op 18 december, inhoud blijft nog geheim

Boeren gaan op woensdag 18 december opnieuw actievoeren. Hoe de acties er precies uit komen te zien, willen ze nog niet zeggen. Dat wordt waarschijnlijk pas kort van tevoren bekendgemaakt.

Vorige week dreigden de boeren met nieuwe acties rond de Kerstdagen, omdat ze kwaad zijn over een brief die minister Schouten aan de Tweede Kamer heeft gestuurd over de afspraken die er met provincies zijn gemaakt over de stikstofmaatregelen.

Farmers Defence Force had gisteravond overleg over mogelijke acties. Volgens Sieta van Keimpema van de actiegroep is dat overleg goed verlopen.

In eigen hand

Details over de acties van volgende week wil Van Keimpema nog niet prijsgeven. "Om miscommunicatie en wanorde te voorkomen, willen we nu nog niets zeggen."

Het is wel duidelijk dat het om regionale acties zal gaan. Eerst gaan boeren zich op verschillende plaatsen in het land verzamelen. Om 07.00 uur gaan ze naar de plekken waar actie wordt gevoerd.

Maandag is er nog een gesprek tussen de boeren, premier Rutte en minister Schouten. Mogelijk heeft de uitkomst nog gevolgen voor de acties van volgende week.

In oktober trokken boerenprotesten op het Malieveld in Den Haag en bij het RIVM in Bilthoven veel aandacht. Een terugblik: