Boeren denken aan nieuwe acties rond Kerstmis

Boeren overwegen opnieuw actie te voeren. Dat zou moeten gebeuren rond de Kerstdagen. Actiegroep Farmers Defence Force overlegt maandag over de mogelijkheden van een nieuwe protestactie. Dan wordt ook meer duidelijk over hoe de actie eruit komt te zien, als die inderdaad doorgaat.

Terug bij af

De boeren zijn boos over een brief die minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit gisteren heeft gestuurd aan de Tweede Kamer. Daarin maakte zij bekend welke afspraken er met provincies zijn gemaakt over stikstofmaatregelen.

Boeren hebben het idee dat er amper naar hun argumenten is geluisterd en dat hun eerdere protestacties weinig hebben uitgehaald. Ze vinden dat de beslissingen niet in overleg met hen, maar alleen over hen worden genomen. "We zijn weer terug bij af", zegt Aalt Dijkhuizen van het Landbouw Collectief.

Tussenstap

Ook LTO Nederland is niet tevreden met de afspraken die het kabinet met de provincies heeft gemaakt. De landbouworganisatie ziet ze als een tussenstap en vindt ze niet genoeg om de stikstof-impasse die te doorbreken.

De gemaakte afspraken zijn nog niet definitief. Gedeputeerde Staten in de provincies moeten er nog mee akkoord gaan.