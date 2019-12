Ziekenhuizen rekenen op overheid en verzekeraars bij geld voor cao

Melkert noemde in het NOS Radio 1 Journaal het cao-akkoord vanochtend "goed" en belangrijk voor de waardering van ziekenhuispersoneel. "Bijvoorbeeld als het gaat om maatregelen die moeten helpen met het verlagen van de werkdruk. Die is te groot op veel plaatsen en daar moesten we echt iets aan doen."

Tegelijk maakt hij zich zorgen over hoe de nieuwe cao betaald moeten worden. Hij verwacht donderdag "een stevig gesprek" als zijn vereniging stemt over het cao-akkoord, omdat ziekenhuizen juist veel moeite doen om kosten terug te dringen.

Melkert: "De budgetten voor de ziekenhuizen zijn voor de komende tijd al vergeven. Die zijn gebaseerd op aannames, zoals de ontwikkeling van de lonen. Die stijgen nu om begrijpelijke redenen, alleen is daar in die aannames niet voldoende rekening mee gehouden. Wij zullen er dus met elkaar naar moeten kijken hoe dat te dekken. Want niemand wil uiteindelijk zonder personeel. Dat is de kern van goede en doelmatige zorg."

'Niemand wil herhaling vorig jaar'

Hij doet daarbij dus een beroep op de overheid en de zorgverzekeraars. Ook al heeft die eerste partij eerder geregeld gezegd geen extra geld beschikbaar te stellen en zien de zorgverzekeraars het cao-akkoord vooral als iets dat zich tussen werkgever en werknemer afspeelt.

"Maar uiteindelijk komt bij contractbesprekingen alles op tafel. Van de kosten van medische apparatuur tot de lonen",zegt Melkert. Daarnaast is een financieel gezond ziekenhuis volgens hem in ieders belang.

"Want als er onvoldoende geld is om medewerkers te betalen, vervallen arbeidsplaatsen of kunnen ziekenhuizen in financiële problemen komen. Iedereen heeft vorig jaar gezien waartoe dat kan leiden en niemand wil een herhaling daarvan", zegt hij, doelend op het faillissement van het Slotervaartziekenhuis en de IJsselmeerziekenhuizen.