Vreugdevuren herdacht met 'crematie' op strand Duindorp

Op het strand van Duindorp zijn enkele honderden mensen bijeen om de vreugdevuren te herdenken. Op het strand wordt een grafkist met bloemen in brand gestoken. De in het zwart geklede betogers spreken van een 'crematie' van de vreugdevuren. In de grafkist bleken vuurpijlen te zitten, waar verschillende omstanders van schrokken.

Vanochtend en vanmiddag trok al een stoet met tientallen auto's door de stad, die aan het begin van de middag bij de Houtrustweg arriveerde, de weg die leidt naar het strand bij Duindorp. Daar stonden honderden mensen de stoet op te wachten.

Op sociale media werd eerder al een rouwadvertentie gedeeld voor het vreugdevuur. "Brand in vrede", stond er boven. Op de kist staan de namen van de wijken en plekken waar de vreugdevuren niet door mogen. Het gaat naast Duindorp en Scheveningen ook om onder meer het Laakkwartier, Vlaardingen en Rijswijk.

Zo zag de 'crematiestoet' naar het strand eruit: