Tienduizenden 'Sardientjes' demonstreren in Rome tegen populisme en Lega

Populair

Lega-leider Salvini, tegen wie de Sardientjes-beweging zich keert, was tot eind augustus vicepremier van Italië. Zijn partij zat in een coalitie met de anti-establishment Vijfsterrenbeweging. Maar na een politieke crisis viel dat kabinet en kwam Salvini in de oppositie terecht.

Dat neemt niet weg dat de Lega-leider nog altijd enorm populair is in Italië. Bij de regionale verkiezingen in Umbrië, eind oktober, kwam hij als grote winnaar uit de bus.

In januari zijn er ook verkiezingen in de regio Emilio-Romagna, waarvan Bologna de hoofdstad is. Die regio is links georiënteerd, maar de rechts-populistische partij Lega van Salvini krijgt er steeds meer steun.