Salvini is dan wel de Italiaanse regering uit, maar aan steun geen gebrek

De leider van Lega zegde afgelopen augustus het vertrouwen op in de regering, die bestond uit de Lega en de Vijfsterrenbeweging onder leiding van Luigi di Maio. De voorspellingen zagen er dusdanig goed uit voor Salvini, dat hij hoopte op nieuwe verkiezingen. Maar die kwamen er niet: de Vijfsterrenbeweging besloot samen met de sociaal-democratische Partito Democratico verder te regeren.

Dat betekende dat de leider van de Lega in de oppositie terechtkwam. "Het was de afgelopen tijd zoeken hoe hij zich als oppositieleider moest bewegen", vertelt Marghadi. "Het was dan ook een grote politieke nederlaag, Salvini moest even op de blaren zitten."

In Italië is het bij regionale verkiezingen gebruikelijk om op voorhand coalities te vormen, waarmee de partijen gezamenlijk aan de verkiezingen deelnemen. In Umbrië heeft de Lega een coalitie gevormd met Fratelli d'Italia en Forza Italia, de partij die wordt geleid door oud-premier Berlusconi.

Grote nederlaag

De regionale verkiezingen in Umbrië waren niet alleen een eerste test voor de Lega, maar ook voor de regeringspartijen. En voor zowel de Partito Democratico als de Vijfsterrenbeweging, die met een gezamenlijke kandidaat naar de verkiezingen gingen, was het een grote nederlaag. "De partijen hebben enorm verloren. Vooral de Vijfsterrenbeweging heeft enorme klappen gekregen", vertelt Marghadi. "In anderhalf jaar, dus sinds de landelijke verkiezingen in maart 2018, is de partij echt gekelderd."

De volgende regionale verkiezingen zijn in december in de zuidelijke regio Calabrië en de noordelijke regio Emilia-Romagna. En ook Emilia-Romagna is van oudsher een dieprode regio die vooral wordt geassocieerd met socialisme en communisme. "De Vijfsterrenbeweging is nu dan ook aan het overwegen om niet gezamenlijk met de Partito Democratico naar de regionale verkiezingen in Emilia-Romagna te gaan. Dat is in Umbrië nogal desastreus uitgepakt."

In Calabrië valt mogelijk meer winst te behalen voor de Vijfsterrenbeweging. Daar kreeg de partij veel steun vanwege hun belofte om het basisinkomen in de voeren, de zogenoemde reddito di cittadinanza. Sinds dit jaar is de wet ingevoerd.

"De Vijfsterrenbeweging zal zich bij de volgende regionale verkiezingen vol focussen op Calabrië, want ze zijn sterk in het zuiden", zegt Marghadi. "Ze denken nu: als we zo doorgaan als in Umbrië, krijgen we nog meer klappen."