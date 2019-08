Salvini wil nieuwe verkiezingen, wat is er aan de hand in Italië?

De Italiaanse regering is in crisis. Vicepremier Matteo Salvini van de Legapartij heeft een motie van wantrouwen ingediend tegen premier Conte en eist nieuwe verkiezingen. Wat wil Salvini en wat gaat er nu gebeuren?

Salvini's doel is duidelijk: hij wil minister-president worden. "Als er nu verkiezingen worden gehouden, dan zou hij die winnen", zegt Italië-correspondent Mustafa Marghadi. "Hij is ontzettend populair. Dat staat buiten kijf." Lega staat op bijna 40 procent in de peilingen, wat in Italië vanwege ingewikkelde regels een absolute meerderheid betekent.

Salvini zit als leider van de rechtse anti-immigratiepartij Lega sinds vorig jaar in een regering met de links-populistische Vijfsterrenbeweging (M5S). Binnen die coalitie wil het vanaf het begin al niet boteren: de partijen zijn ideologisch erg verschillend en maken veel ruzie. Er werd al langer gespeculeerd dat Salvini de regering wilde laten klappen, nu ziet hij blijkbaar zijn kans schoon.

Waar wachten we nu op?

Of er nu ook echt verkiezingen komen, is nog niet zeker. President Matarella moet daarover beslissen. Het is nog niet bekend wanneer hij met een antwoord komt. De president zou er ook voor kunnen kiezen een zakenkabinet aan te stellen - omdat dit najaar de belangrijke begroting voor 2020 moet worden opgesteld - en dan in het voorjaar verkiezingen te houden.

Over de motie van wantrouwen tegen de partijloze premier Conte moet gestemd worden in het Italiaanse parlement. Dat zal ergens tussen volgende week donderdag en zondag 25 augustus gebeuren, midden in de periode dat de meeste Italianen vakantie hebben en het parlement met reces is. Wanneer dat precies gebeurt, wordt maandag beslist.

Waarom is Salvini zo populair?

Hoewel Salvini niet de premier is maar vicepremier en minister van Binnenlandse Zaken, gedraagt hij zich als de leider van het land. "Hij profileert zich als de sterke man", zegt correspondent Marghadi. "Hij heeft geen concurrent, hij deelt de lakens uit in Italië." Ook in internationale media wordt Salvini vaak opgevoerd als de man die het vanuit Rome tegen Brussel opneemt.

"Sowieso heeft Salvini onderwerpen die in de spotlights staan", zegt Marghadi. "Zoals migratie. Salvini houdt boten van hulporganisaties vol migranten tegen. Dat werkt heel goed als symboolpolitiek." Ook zijn de aantallen migranten in Italië gedaald, dat was een verkiezingsbelofte van hem.

Saskia Dekkers, correspondent Europa van Nieuwsuur, ging in juli een weekend mee op campagne met Salvini. "Wij buigen niet voor Europa", benadrukte de vicepremier.