'Sardientjes' protesteren in Italië tegen opkomst Lega

Naam was snel gevonden

Grote ambities hadden de vier jongeren aanvankelijk niet. Ze openden een Facebookpagina toen ze ontdekten dat Salvini anderhalve week geleden in Bologna zou zijn om campagne te voeren. Het viertal hoopte op een volle Piazza Maggiore, wat zo'n 6000 mensen zou moeten opleveren. Het werden er krap 15.000. Op elkaar gepropt als sardientjes in een blik. Een naam voor de beweging was daarna gauw gevonden. "We hadden absoluut niet verwacht dat het zo succesvol zou zijn", zegt Santori breed lachend onder zijn krullenbos. "Maar blijkbaar hebben we een vacuüm gevonden in het Italiaanse politieke speelveld."

Toen Salvini naar Modena ging trommelden de Sardientjes 7000 mensen op om te demonstreren. En nu zijn er opnieuw 7000 mensen aanwezig, omdat Salvini op zo'n 200 meter afstand een Lega-kantoor gaat openen. "Ik volg hem al sinds hij een politicus in Milaan is", zegt een gestoppelde man van rond de 50. "En het enige wat hij brengt zijn leugens en onkunde."

Even later zingt de man uit volle borst mee als het plein gezamenlijk 'Bella Ciao' begint te zingen. Een strijdlied van de partizanen die in de Tweede Wereldoorlog vochten tegen de fascisten. Emilia-Romagna kent een linkse traditie. De regio ligt in het hart van het rode Italië, maar dreigt opgeslokt te worden door het rechts-populisme van de Lega. Hoewel de Sardientjes officieel partijloos zijn (vlaggen, stickers of protestborden van politieke partijen zijn niet welkom), is duidelijk dat dit een roep is voor het behoud van de linkse waarden in Emilia.

'Ik ben bang dat het fascisme opnieuw opduikt'

"Ik ben niet opgegroeid met het oude fascisme. Maar ik ben zo bang dat het opnieuw zou kunnen gebeuren. De huidige trend is gevaarlijk", zegt de bestoppelde man. Een vrouw met diepe rimpels en een rode sjaal om haar nek gestrikt is wel met de fascisten opgegroeid. "Ik zag de bommen vallen in de oorlog. En ik hoorde de taal die de fascisten spraken. En dit is hoe het begint", zegt ze bezorgd.

Zo'n 200 meter verder lacht Salvini de voor hem overbekende zorgen weg. Voor het oog van enkele honderden supporters en journalisten knipt hij het lint voor het eerste kantoor van de Lega in Rimini door en grijpt de microfoon om de mensen toe te spreken. "Ze noemen je fascist als je simpelweg wilt opkomen voor de gewone Italiaan." Het publiek juicht hem toe.

Salvini kan nog steeds op de steun van ruim een derde van de Italianen rekenen. En hij is op koers om met zijn partij ook het linkse Emilia te veroveren. Een van zijn supporters snapt wel waarom: "Hij is ontzettend charismatisch. Enorm overtuigend als hij spreekt. Fascisme is iets van zeventig jaar geleden. Dat bestaat nu niet meer." Hij weet dat er Sardientjes niet ver van hem vandaan staan te protesteren. "Ze hebben gezegd dat het een vreedzaam protest zou zijn. Dus dan vind ik het prima."