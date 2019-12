Vakbond wil 30-urige werkweek, hoeveel werken we nu dan eigenlijk?

Onze werkweek is de afgelopen decennia geleidelijk korter geworden. In 1996 werkten we gemiddeld nog 36,7 uur per week, in 2010 was dat afgenomen tot 34,4 uur, en nu dus tot 31 uur.

Volgens arbeidseconoom Joop Schippers past die ontwikkeling bij een beweging die al veel langer aan de gang is, zo zei hij in juli tegen de NOS. "Bij een stijgende welvaart gaan we meer uitgeven aan consumptiegoederen en willen we meer vrije tijd. Dat is al zo sinds de tweede helft van de negentiende eeuw. Eerst werden kinderen tot een bepaalde leeftijd vrijgesteld van arbeid, daarna ouderen en vervolgens zijn we gaan snijden in de uren. Die beweging gaat gewoon door."