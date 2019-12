CNV pleit voor een 30-urige werkweek

Het CNV wil dat werknemers binnenkort geen weken meer maken van 36 tot 40 uur, maar van 30 uur. De nieuwe CNV-voorzitter Piet Fortuin zegt in interviews met het FD en De Telegraaf dat zijn vakbond zich bij cao-onderhandelingen voor gaat inzetten.

Fortuin maakt zich zorgen over burn-outs en ziekteverzuim en wil dat mensen werk en privé beter kunnen organiseren. "De werkdruk is momenteel enorm en we maken elkaar helemaal gek", zegt hij.

De CNV-voorman verwacht dat werknemers voor de korte werkweek wel hetzelfde salaris kunnen behouden. Minder ziekteverzuim leidt tot lagere kosten voor werkgevers, zegt Fortuin. Ook kunnen loonsverhogingen worden vervangen door meer vrije tijd en wil het CNV bij minister Koolmees pleiten voor lagere loonheffing.

Werkgevers reageren afwijzend op het idee van het CNV. Zij zeggen dat er door krapte op de arbeidsmarkt juist behoefte is aan een langere werkweek.