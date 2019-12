'19-jarige stagiaire gevangenis Zaanstad had affaire met gedetineerde'

De gevangenis in Zaanstad heeft per direct de stage van een 19-jarige vrouw beëindigd, omdat ze een affaire had met een gevangene. Dat meldt De Telegraaf op basis van twee bronnen. Het vertrek van de stagiaire is tegenover de krant bevestigd door de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI).

De vrouw liep stage in het re-integratiecentrum van de gevangenis, waar gedetineerden met bijvoorbeeld het schrijven van sollicitatiebrieven of het zoeken naar vacatures worden voorbereid op een terugkeer in de maatschappij.

Volgens De Telegraaf is op camera zeker één keer intiem contact vastgelegd tussen de stagiaire en de gevangene, die tot 2023 vastzit vanwege gewelddadige berovingen.

Feestende gevangenen

De inrichting in Zaanstad is de grootste gevangenis van Nederland, met plek voor meer dan duizend gevangenen. In 2016 werd het complex geopend. Sindsdien kwam de gevangenis al een aantal keer negatief in het nieuws.

Ruim een jaar geleden lekten bijvoorbeeld beelden uit van gevangenen die onder invloed van binnengesmokkelde drugs een feestje vierden. Bij een zoekactie in de gevangenis werden daarop drugs en telefoons gevonden. Een medewerker kreeg in april een jaar cel, omdat hij een telefoon en softdrugs naar binnen had gesmokkeld.

In augustus stuurde de gevangenis twee medewerkers naar huis, omdat een van hen per ongeluk een luchtdrukwapen mee naar binnen had genomen. De medewerker meldde dit vervolgens zelf bij de portier. Volgens de DJI was de man die het luchtdrukwapen naar binnen bracht lid van een schietvereniging.