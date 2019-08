Twee medewerkers gevangenis Zaanstad weggestuurd om luchtdrukwapen

Twee medewerkers van de gevangenis in Zaanstad zijn naar huis gestuurd vanwege een luchtdrukwapen dat door de beveiliging is gekomen. Dat bevestigt de Dienst Justitiƫle Inrichtingen (DJI) na berichtgeving door De Telegraaf. Een medewerker zou het airsoft-wapen per ongeluk naar binnen hebben gebracht bij de instelling en meldde dit daarna uit zichzelf bij de portier.

Volgens de DJI was de man die het luchtdrukwapen naar binnen bracht lid van een schietvereniging. Hij had het in zijn tas, die bij binnenkomst in de gevangenis door een beveiligingsscanner is gehaald. Een portier die de scans controleerde, zou het wapen hebben gemist.

"Personeel moet ook gewoon met hun tassen door een scanner. Daar is het in eerste instantie niet opgemerkt", zegt een woordvoerder van de DJI. "Vervolgens heeft de portier nog eens de scan bekeken en toen zag hij wel iets. De medewerker had het apparaat intussen al in de lunchruimte ontdekt en was toen zelf al teruggelopen om te melden dat hij het airsoft-apparaat bij zich had."