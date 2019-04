Jaar cel voor gevangenismedewerker die drugs cel in smokkelde

Een medewerker van de gevangenis in Westzaan is veroordeeld voor smokkelen. De 34-jarige man nam in ruil voor geld een telefoon en softdrugs mee naar de gevangenis. De rechter heeft hem een celstraf opgelegd van een jaar, waarvan zes maanden voorwaardelijk.

In de zaak is ook een vrouw veroordeeld, schrijft NH Nieuws. Zij gaf de telefoon aan de gevangenismedewerker. Die was bedoeld voor haar ex-vriend die in de cel zat. Zij krijgt 100 uur taakstraf en twee maanden voorwaardelijke celstraf.

De smokkel werd in augustus 2017 ontdekt in het Justitieel Complex Zaanstad. Iets meer dan een jaar later kwam de gevangenis in opspraak nadat de Telegraaf beelden deelde van een drugsfeest onder gevangenen.