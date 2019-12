Onafhankelijkheid? 'Schotten kunnen wel willen, maar gaan er niet over' 

De Schotse nationalisten konden hun geluk niet op gisteravond. Ze sleepten 48 van de 59 Schotse zetels in de wacht bij de parlementsverkiezingen in het Verenigd Koninkrijk. De leider van de Scottish National Party (SNP), Nicola Sturgeon, juichte op een onbewaakt moment met haar vuisten in de lucht.

Gesterkt door de grote steun van de Schotse kiezers riep ze later die nacht dat er een nieuw referendum over de Schotse onafhankelijkheid moet komen. "Boris Johnson heeft dan wel een mandaat om Engeland uit de EU te halen", zei ze tijdens haar overwinningstoespraak, "maar hij heeft dat mandaat duidelijk niet voor Schotland. Wij moeten kunnen beslissen over onze eigen toekomst."

Maar premier Johnson heeft op zijn beurt al meteen laten weten niets in die plannen te zien. In een gesprek met Sturgeon vandaag liet hij haar weten dat ze de referendumuitslag van 2014, waarin een merendeel van de Schotten tegen onafhankelijkheid stemde, moet accepteren.

Herhaling van 2014?

In 2014 stemde 55 procent van de Schotten in een volksraadpleging tegen onafhankelijkheid. Maar sinds die tijd is er veel veranderd. De brexit, bijvoorbeeld.

"Al vanaf het begin af aan wil een meerderheid van de Schotten de EU niet verlaten", zegt Hieke Jippes, oud-correspondent in het Verenigd Koninkrijk. Dat bleek ook duidelijk uit het het brexit-referendum in 2016. 62 procent van de Schotten stemde voor remain, vergeleken met maar 48 procent in het hele VK. De SNP heeft altijd voor remain campagne gevoerd en deed dat ook tijdens de afgelopen stembusgang.