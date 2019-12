Fractie-Otten in Eerste Kamer achter stikstofwet; steun neemt toe

De kans is steeds groter dat de stikstofwet van het kabinet zal worden aangenomen. De drie leden van de fractie-Otten in de Eerste Kamer zullen de wet steunen, zei Otten na een gesprek op het Torentje met premier Rutte en minister Hoekstra.

Volgende week behandelt de Eerste Kamer de wet waarmee het kabinet de stikstofcrisis aanpakt en de bouw weer op gang wil helpen; volgens die wet is geen vergunning meer nodig als de stikstofuitstoot van een bouwproject onder een bepaalde waarde blijft. Verder staan er regels in voor stikstof-arm veevoer.

Steun oppositie vereist

De Tweede Kamer nam de wet vorige week aan, maar omdat de coalitie maar 32 van de 75 zetels in de Eerste Kamer heeft, is daar ook steun nodig van een aantal oppositiepartijen. Leden van het kabinet praten daarover deze week met veel leden van de oppositie. Naar verluidt is het kabinet ook bereid om handreikingen te doen.

PvdA-leider Asscher wil onder meer dat er meer woningen worden gebouwd en dat er meer wordt geïnvesteerd in de natuur. Zijn GroenLinks-collega Klaver wil een plan dat uiteindelijk leidt tot halvering van de uitstoot van stikstof.

Recessie afwenden

Otten zei na het gesprek op het Torentje dat hij het geen geweldige wet vindt, maar dat hij een recessie wil afwenden. "Wij laten de Nederlandse economie niet stikken." Hij voegde eraan toe dat met de wet mensen in de bouw weer aan de slag kunnen en dat projecten op het gebied van de infrastructuur kunnen worden hervat. Naar eigen zeggen heeft Otten geen concrete eisen gesteld in ruil voor zijn steun: "Wij zijn niet van de chantagepolitiek."

Forum voor Democratie, de partij waarvoor Otten oorspronkelijk in de senaat was gekozen, ziet niets in de stikstofwet.

Het ziet ernaar uit dat in de senaat behalve de regeringspartijen en de groep-Otten in elk geval ook de SGP voor de wet zal stemmen. Dan zou het kabinet nog één extra stem nodig hebben voor een meerderheid.