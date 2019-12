Kabinet blijft steun zoeken voor stikstofwet

Het kabinet probeert uit alle macht steun te krijgen voor de spoedwet stikstof. De Tweede Kamer nam die wet vorige week aan, maar de Eerste Kamer moet er nog over praten en het is nog maar de vraag of ook daar genoeg voorstemmers zijn.

In de Tweede Kamer stemden onder meer GroenLinks en de PvdA tegen, en de steun van een van die twee partijen is waarschijnlijk nodig in de senaat, waar de coalitie geen meerderheid heeft. Het wetsvoorstel wordt daar waarschijnlijk volgende week behandeld.

De ministers Hoekstra en Schouten spreken deze dagen, al dan niet telefonisch, met veel partijen om hen tot steun voor de wet te bewegen. Vanochtend waren ze bij de PvdA voor overleg met partijleider Asscher. Die wil in ruil voor steun van zijn partij dat er meer woningen worden gebouwd, dat het openbaar vervoer aantrekkelijker wordt en dat er meer wordt geïnvesteerd in de natuur.