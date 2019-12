Rutte: debat over nexit is 'waanzin'

Een debat over het verlaten van de Europese Unie door Nederland is waanzin, vindt premier Rutte. PVV-leider Geert Wilders wil, nu nagenoeg vaststaat dat de Britten op 31 januari de EU verlaten, zo snel mogelijk een debat in de Tweede Kamer om dat voorbeeld te volgen.

Na afloop van de EU-top in Brussel zei Rutte dat je nooit het machtigste handelsblok ter wereld moet willen verlaten. "Natuurlijk is het niet allemaal perfect. De vergaderingen zijn niet efficiënt, de besluitvorming is heel erg traag, maar het is voor Nederland niet goed om eruit te stappen."

De premier zei met alle mogelijke middelen te strijden tegen een vertrek uit de EU. Hij vreest dat bij een nexit de banen van twee miljoen mensen op de tocht komen te staan. "Dat is echt belachelijk. In deze onzekere wereld ga je ons land opeens vol in de wind zetten."

Barnier

Het verlaten van de EU is ook niet echt makkelijk. Nu de Britten waarschijnlijk op 31 januari vertrekken, begint een nieuwe fase. De Europese leiders hebben vandaag formeel Michel Barnier aangewezen als onderhandelaar om een nieuw handelsverdrag af te sluiten. Hij leidde ook de onderhandelingen over de 'scheiding'.

Rutte maakt zich grote zorgen over de economische toekomst van het Verenigd Koninkrijk. Verhalen over een Singapore aan de Theems, waarover premier Johnson het vaak heeft, noemt hij dromen. "De relatie tussen het Britse bedrijfsleven en het Europese vasteland is zo intensief, dat kun je niet met dromen compenseren."