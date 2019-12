De Conservatieven hebben gewonnen, wat betekent dat voor de brexit?

Premier Boris Johnson heeft bij de Britse verkiezingen een absolute meerderheid gehaald. Nu dit achter de rug is ligt de brexit weer onder een vergrootglas. Grote vraag voor politici is hoe het nu verder moet in dat hoofdpijndossier.

Het korte antwoord is dat brexit met deze verkiezingsuitslag een stuk overzichtelijker geworden is. Johnson heeft het mandaat dat hij nodig heeft om de scheidingspapieren te tekenen, zei correspondent Suse van Kleef vanochtend in het NOS Radio 1 Journaal.

"De brexit gaat gewoon door. Op 31 januari stappen de Britten vrijwel zeker uit de Europese Unie. Daarmee is de impasse in het Britse parlement voorbij", aldus Van Kleef. "Het betekent het einde van een periode waarin er eigenlijk niets gedaan kon worden."

Met de overtuigende meerderheid die Johnson behaalde kan hij comfortabel regeren. Johnson heeft al een akkoord met de Europese Unie, maar deze moet nog door het Britse Parlement. Al binnen een week wil hij de brexitdeal aan het nieuwe Lagerhuis voorleggen. Van Kleef: "Ik voorzie daar geen problemen in."

Nog lang proces

Na 31 januari is het tijd voor 'fase 2'. Dan beginnen de onderhandelingen over de toekomstige relatie tussen de Britten en de EU, en wordt er gesproken over het handelsakkoord. Na de brexit moet Groot-Brittannië nog voor 31 december volgend jaar een handelsverdrag met de EU sluiten. Als dat niet lukt, volgt 'een harde brexit'. Dan stappen de Britten uit de interne markt, de douane-unie (vrij vervoer van goederen) en het Europese hof van justitie. De grenzen gaan dan écht dicht.

Dat is een scenario dat de Britten willen voorkomen. 31 december lijkt nog ver weg, maar 11 maanden voor het sluiten van een enorm handelsakkoord is kort. Ook dringt de tijd in de praktijk nog meer. Eind juni moeten de Britten al laten weten of ze voor het eind van het jaar een deal rond denken te hebben. Dat is het punt waarop het VK moet beslissen of ze de transitieperiode willen verlengen met een of twee jaar.

De verkiezingsuitslag zorgt nu dus voor meer duidelijkheid rond de brexit, maar het proces dat al jarenlang sleept is daarmee dus nog niet ten einde. "Daarvoor is fase 2 nog te ingewikkeld", zegt Van Kleef.