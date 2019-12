Boris Johnson krijgt 'fantastisch brexit-mandaat', Labour verpletterd

De parlementsverkiezingen in het Verenigd Koninkrijk zijn uitgelopen op een grote overwinning voor premier Boris Johnson. Zijn Conservatieve Partij behaalt de absolute meerderheid en krijgt waarschijnlijk 365 van de 650 zetels in het Lagerhuis. Bijna alle uitslagen zijn binnen.

De uitslag betekent dat Johnson waarschijnlijk volgende week zijn brexit-akkoord met de Europese Unie door het Lagerhuis zal loodsen. De datum van vertrek is 31 januari. Daarna beginnen de onderhandelingen over een handelsverdrag met de EU die binnen een jaar moeten uitmonden in een overeenkomst.

Johnson heeft in het verkiezingshoofdkwartier zijn staf toegesproken. Hij sprak van een politieke aardverschuiving en zei dat de Conservatieven een fantastisch mandaat hebben gekregen van de kiezer. We zullen brexit op tijd voor elkaar krijgen, zei hij, "geen misten en maren meer".

Hij wil voor "de hele natie" premier zijn, ook voor de mensen die nooit eerder op de Conservatieven hebben gestemd. "Hun steun stemt mij nederig en dankbaar." Johnson herhaalde een aantal van zijn verkiezingsbeloftes, onder meer over investeringen in de gezondheidszorg en de politie. Hij sloot zijn overwinningstoespraak af met de woorden: "Get brexit done, get breakfast done." De nieuwe slogan van de Conservatieven wordt 'The People's Government'.

Verpletterende nederlaag Labour

Labour lijdt een verpletterende nederlaag, boekt het slechtste resultaat sinds 1935 en komt waarschijnlijk uit op 203 zetels. Rode bolwerken in het midden en noorden van Engeland die sinds mensenheugenis in handen waren van Labour zijn overgegaan op de Conservatieven. Veel overgelopen kiezers stemden bij het referendum in 2015 voor vertrek uit de EU.

Partijleider Corbyn heeft zijn vertrek aangekondigd, maar wil wel voorlopig blijven zitten, mogelijk tot de volgende parlementsverkiezingen die normaal gesproken eens in de vijf jaar worden gehouden. Hij wil een periode van bezinning inlassen om over de oorzaken van de nederlaag na te denken.

Of hij daarvoor de tijd krijgt, is de vraag. Binnen Labour gaan stemmen op die aandringen op een onmiddellijk vertrek van Corbyn. Maar een opvolger staat niet klaar en door de interne partijregels is het niet eenvoudig om de partijleider meteen weg te werken.

Nieuw Schots referendum

De Schotse Nationalistische Partij SNP heeft flinke winst geboekt en krijgt 48 van de 59 Schotse zetels in het Lagerhuis. SNP-leider Nicola Sturgeon wil in Schotland een nieuw referendum houden over onafhankelijkheid. Zij zegt dat Boris Johnson geen mandaat heeft gekregen om Schotland uit de EU te halen. De Schotse kiezers stemden in 2015 in meerderheid tegen een vertrek uit de Europese Unie.

De leider van de pro-Europese Liberaal Democraten, Jo Swinson, heeft haar zetel in het Lagerhuis verloren. Ze kwam 149 stemmen tekort. Haar partij krijgt in het Lagerhuis waarschijnlijk 11 zetels, een verlies van 1 zetel, en zal nu een nieuwe leider kiezen.

Andere kleine partijen krijgen ook een marginale rol in het nieuwe parlement. De brexitpartij van Nigel Farage komt niet in het Lagerhuis.

Winst voor Noord-Ierse nationalisten

In Noord-Ierland hebben de katholieke Ierse nationalisten voor het eerst meer zetels gewonnen dan de protestantse unionisten. Sinn Fein en de SDLP komen samen uit op negen zetels.

De pro-Britse unionisten verliezen er twee en komen uit op acht. De laatste zetel is voor de Alliance Party. Dat betekent dat voor het eerst een meerderheid van de Noord-Ierse parlementariërs tegen brexit is. Net als in Schotland stemden ook de Noord-Ieren in 2015 in meerderheid tegen de brexit.

Trump opgetogen

De Amerikaanse president Trump heeft Boris Johnson met zijn grote overwinning gefeliciteerd. In een tweet schrijft hij dat de VS en het VK nu hun handen vrij hebben om na de brexit een omvangrijk handelsakkoord te sluiten.