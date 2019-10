Waarom de Noord-Ierse DUP de brexit-deal dreigt te torpederen

De eisen:

De DUP eist nu in feite een veto over de nieuwe afspraken. "Dat vinden de EU en met name Ierland echter te ver gaan", vertelt De Wit. "Want als de DUP in de toekomst dwarsligt, kan dat alsnog betekenen dat er grenscontroles nodig zijn tussen Ierland en Noord-Ierland en dat wil de EU kosten wat kost voorkomen.

De gevolgen:

Komende zaterdag is door Britse media alvast omgedoopt tot Super Saturday. Dan brengt Boris Johnson zijn akkoord in het Lagerhuis in stemming.

Johnson is niet de eerste die een brexit-deal door het parlement probeert te loodsen. Eerder probeerde premier May dat driemaal. "En we weten allemaal hoe dat is geëindigd", legt de correspondent uit. "Johnson neemt hier een enorme gok."

Het is voor de Brits leider cruciaal de DUP voor die tijd aan boord te krijgen. "Hij heeft de Noord-Ieren simpelweg keihard nodig om genoeg stemmen binnen slepen. Bovendien hebben de hardliners in zijn eigen partij, de Conservatieven, steeds gezegd dat ze alleen in zullen stemmen als de DUP zich in het akkoord kan vinden", aldus De Wit.