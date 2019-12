Opnieuw arrestaties in 'Operatie Alfa' naar Brabantse criminele organisatie

De politie heeft vijf mensen aangehouden in het onderzoek naar de criminele organisatie van Martien R. De Brabander en zijn familie worden verdacht van betrokkenheid bij grootschalige drugshandel. Vier van de vandaag gearresteerde Brabanders zijn leden van de familie, de vijfde zou betrokken zijn bij vuurwapenhandel.

Na de actie van vandaag staat het aantal aanhoudingen in Operatie Alfa, zoals de politie het onderzoek noemt, op twaalf. Vorige maand deed de politie een inval in een woonwagenkamp in Oss, waar drie mannen werden opgepakt en automatische vuurwapens, drugs en mogelijk explosieven werden gevonden.

Een week later werden er bij een inval in een woonwagenkamp in Lith acht handgranaten aangetroffen. Ook werden in Den Bosch twee verdachten opgepakt nadat ze door de politie werden klemgereden. Op dezelfde dag vonden er ook twee aanhoudingen in Helmond en Oss plaats.

'Godfather van Oss'

De verdachten die vandaag zijn opgepakt, werden al langere tijd in de gaten gehouden door de recherche. Vier van hen werden thuis in Oss, Lith en Helmond gearresteerd. De vijfde meldde zich zelf op verzoek van de politie. Zij worden verdacht van vuurwapenhandel en -bezit, witwassen en drugshandel.

Martien R., die volgens politie en justitie aan het hoofd staat van de criminele organisatie, wordt door lokale media 'de Godfather van Oss' genoemd. De 48-jarige R. komt uit het dorp Oijen en zou zich met zijn familie bezighouden met het importeren van harddrugs, vuurwapenhandel en het produceren van en handelen in synthetische drugs.

Aan Operatie Alfa, een samenwerking van politie, defensie en de Belastingdienst, werken zo'n 400 mensen mee. Volgens de politie gaat de operatie verder en worden nieuwe aanhoudingen niet uitgesloten.