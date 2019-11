Nieuwe aanhoudingen en wapenvondsten in onderzoek naar familie uit Oss

De politie heeft in het onderzoek naar een familie uit Oss opnieuw verdachten aangehouden. Meerdere arrestatieteams hebben vier mannen opgepakt in de leeftijd van 24 tot 57 jaar. Ze worden onder meer verdacht van lidmaatschap van een criminele organisatie.

Twee van de verdachten zijn met hun auto in Den Bosch klemgereden, een derde werd in een huis in Helmond opgepakt en de vierde werd uit zijn auto in Oss gehaald.

Woensdag 13 november was de politie met veel mensen en materieel een woonwagenkamp in Oss binnengevallen en werden al drie mannen gearresteerd, onder wie de 48-jarige Martien R. Hij wordt gezien als het hoofd van een criminele familie die zich bezighoudt met de import van harddrugs, vuurwapenhandel en productie van en handel in synthetische drugs.

Naast de nieuwe arrestaties zijn er ook opnieuw wapens en munitie gevonden. Die lagen in een verborgen ruimte van een transportbus die vrijdag bij een bedrijf in Oss werd aangetroffen. De vondst bestaat onder andere uit mitrailleurs en kleine handvuurwapens.

Gewelddadig karakter

In hetzelfde onderzoek stuitte de politie anderhalve week geleden in een bos naast een woonwagenkamp in Oss op een "arsenaal" aan wapens. Ook werden er geld, drugs en chemicaliën gevonden. "De vondst onderstreept in onze ogen het gewelddadige karakter van dit criminele netwerk", zei het Openbaar Ministerie toen.

Donderdag zijn in hetzelfde onderzoek in een woonwagenkamp in Lith acht handgranaten gevonden. Bij een inval op een chaletpark in Friesland werd een vuurwapen in beslag genomen.

De politie laat weten nog steeds bezig te zijn met doorzoekingen, op vijf locaties in Oost-Brabant en België.