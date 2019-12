Ongeduld op klimaattop over technische regels, 'begin met die treinen'

In Madrid worden de klimaatonderhandelingen vanaf morgen op een hoger niveau voortgezet. Zoals gebruikelijk schuiven in de tweede week van de top ministers aan, ook Nederlandse ministers. Tweede Kamerleden die met de trein wilden komen, gaan met het vliegtuig of de auto. De trein is nu geen optie, vanwege de stakingen van spoorwegpersoneel in Frankrijk.

Op de top moeten afspraken worden gemaakt over de laatste regels over de uitvoering van het Klimaatakkoord van Parijs, dat op 1 januari officieel van kracht wordt. Volgens betrokkenen bij de onderhandelingen is er in de eerste week vooruitgang geboekt, hoewel er ook veel is doorgeschoven naar komende week.

Het aanscherpen van de ambities staat officieel niet op de agenda in Madrid. Eerder is afgesproken dat dit pas volgend jaar aan de orde komt. Maar nu de protesten buiten op straat aanzwellen, en wetenschappers het ene na het andere rapport produceren over de gevolgen van klimaatverandering, begint dit steeds meer te wringen.

Hogere ambitie

Voor de jonge activiste Gretha Thunberg was het opnieuw aanleiding voor kritiek op de politici. In haar ogen reageren die te traag op de boodschap van de wetenschap. De VN is het met haar eens. Zo zei VN-secretaris-generaal Guterres bij de start van de conferentie dat de politieke wil ontbreekt om sneller actie te ondernemen.

Nederlandse deelnemers aan de conferentie waarschuwden van tevoren al voor hooggespannen verwachtingen. Hoe graag activisten ook willen dat het sneller gaat, het vaststellen van ingewikkelde technische regels waar landen zich aan moeten houden, heeft nu prioriteit. In Parijs werd immers al afgesproken dat landen hun ambities sowieso elke paar jaar zullen moeten opschroeven, om te beginnen in Glasgow volgend jaar.