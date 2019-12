Klimaattop Madrid morgen van start: 'Oorlog tegen natuur moet stoppen'

Wat formeel niet op de agenda staat, maar waarover toch gesproken zal worden, is de vraag of er niet meer haast nodig is en of er niet meer moet worden gedaan. De zorgen over de opwarming van de aarde zijn alleen maar toegenomen na het verschijnen van meerdere VN-klimaatrapporten dit jaar. Deze week werd bekend dat de kloof tussen de Parijse klimaatdoelen en de wereldwijde uitstoot niet kleiner wordt. De uitstoot stijgt nog altijd, maar zou juist elk jaar moeten dalen.

Angst voor klimaatverandering

Europese burgers maken zich inmiddels meer zorgen over het klimaat dan over terrorisme, werkloosheid of migratie, blijkt uit recent onderzoek van de Europese Investeringsbank. Bijna de helft van de 30.000 ondervraagden gaf aan banger te zijn voor klimaatverandering dan voor het verliezen van zijn baan of een terroristische aanslag. Voor het onderzoek werden mensen in dertig landen ondervraagd, inclusief de VS en China.

Die zorgen werden gisteren onderstreept door de VN en door de Spaanse organisatoren van de top. "We moeten meer doen in minder tijd", zei de Spaanse minister van Milieu, Teresa Ribera. VN-klimaatchef Patricia Espinosa zei dat we nog steeds op tijd kunnen zijn om de klimaatcrisis te boven te komen, maar dat er dan nu wel beslissingen moeten worden genomen.

Ook voor de nieuwe Europese Commissie is klimaat topprioriteit. Het wordt de eerste klimaattop voor Eurocommissaris Frans Timmermans. Vrijdag lekte een voorlopige versie uit van de Europese 'Green Deal'. In die plannen gaat het over een kilometerheffing voor de hele Europese Unie en over het inperken van de luchtvaart. De definitieve versie wordt op 11 december verwacht.

Met het vliegtuig of met de trein

Niet eerder was er zoveel discussie over de manier waarop de deelnemers naar een klimaattop reizen: met het vliegtuig, de trein of zelfs de boot. Aanvankelijk zou de top in Chili worden gehouden. Toen een maand geleden bekend werd dat Spanje gastheer werd, vanwege de politieke onrust in Chili, kwam daar voor Europese landen een alternatief bij. Tweede Kamerleden gaan nu met de trein. De Nederlandse regeringsdelegatie doet dat niet.