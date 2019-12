Tienduizenden lopen in klimaatmars Madrid, Greta Thunberg eruit gehaald

In Madrid lopen tienduizenden mensen mee in een klimaatmars, terwijl in de Spaanse hoofdstad de klimaattop COP25 aan de gang is. Ze roepen de politiek op om meer actie te ondernemen om de opwarming van de aarde tegen te gaan.

Boegbeeld van de klimaatactivisten Greta Thunberg verliet eerder vanavond de stoet. De Spaanse krant El País meldt dat de politie haar dit had aangeraden omdat ze niet verder kon lopen door alle journalisten en anderen die zich om haar heen drongen. Later hield ze wel een toespraak voor de demonstranten.

Ook Nederlandse activisten lopen mee in de mars. "Er zijn al 30 jaar van dit soort conferenties en eigenlijk is er niets gebeurd", zegt Fleur, die een speldje van actiegroep Extinction Rebellion draagt.

Op de top moeten de laatste afspraken worden gemaakt over de uitwerking van het Klimaatakkoord van Parijs, dat op 1 januari formeel van kracht wordt.

Kijk hier hoe tienduizenden activisten door de straten van Madrid lopen en Greta de mars verlaat: