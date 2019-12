Onrust in Den Haag houdt aan, nu 19 tieners opgepakt

Bij ongeregeldheden in Den Haag heeft de politie sinds gistermiddag negentien tieners aangehouden voor openlijke geweldpleging, brandstichting, voorbereiding daartoe en bezit van illegaal vuurwerk. Ze zijn tussen de 11 en 19 jaar.

Gisteren waren er volgens de politie op meerdere plekken in Den Haag branden en werd er zwaar vuurwerk afgestoken. In Scheveningen hield de politie drie jongens van 11, 12 en 13 aan omdat ze bezig waren met vuurwerk en spiritus. De politie vermoedt dat ze een molotovcocktail aan het maken waren.

's Avonds hield de politie in Duindorp twee jongens van 16 en 17 jaar aan die rondreden met een fles benzine onder een scooterzadel.

Vernielingen

Ook op verschillende plekken in de wijk Leyenburg hield de politie groepen jongens aan. Een deel wordt ervan verdacht met zwaar vuurwerk vernielingen te hebben aangericht, meldt Omroep West. Ook zou een aantal van hen vuilcontainers hebben vernield.

Afgelopen week was het meerdere avonden en nachten onrustig in Den Haag nadat bekend was geworden dat de vreugdevuren van Duindorp en Scheveningen niet doorgaan. Naar aanleiding van de vonkenregen van afgelopen jaarwisseling kregen beide vreugdevuren geen vergunning van de gemeente. Ook een kleiner vuur in de wijk Laak gaat dit jaar niet door.