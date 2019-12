Politie gaat agenten aanspreken die selfie maakten bij ingestorte grillroom

Rond 15.00 uur stortte de grillroom door een explosie nagenoeg volledig in. Daarbij raakten twee personen gewond: de eigenaar van de grillroom en zijn 5-jarige zoontje. Het kind kon pas vijf uur later uit het puin worden gehaald door een speciaal team van de brandweer en verkeert volgens de Veiligheidsregio Drenthe in een "zorgwekkende toestand".

De actie van de agenten is pijnlijk voor de politie. Die spreekt op sociale media en in tv-programma's geregeld met afkeuring over mensen die filmen of fotograferen bij ongelukken. Vorig jaar voerde het Rode Kruis nog campagne tegen het filmen van ongelukken. Die campagne kreeg bijval van onder andere justitieminister Grapperhaus.