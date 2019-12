Wekdienst 6/12: verdachten Den Bosch voorgeleid en Merkel in Auschwitz

Wat heb je gemist?

Rechters zijn gewelds- en zedenmisdrijven de afgelopen twintig jaar veel strenger gaan bestraffen. De straffen voor deze delicten gingen gemiddeld met twee derde omhoog, blijkt uit onderzoek van de Raad voor de Rechtspraak. Voor bepaalde drugsdelicten en bedreigingen zijn rechters juist minder streng straft dan twintig jaar geleden. "Bij kleinere drugsdelicten zijn de straffen gezakt, maar ik denk dat het voor de invoer van harddrugs juist andersom is", zegt een Rotterdamse rechter.

Ander nieuws uit de nacht

Luchtvaartmaatschappij KLM heeft vorig jaar geweigerd mee te werken aan de uitzetting van Lili en Howick, schrijft De Telegraaf. De tickets van de Armeense asielkinderen werden de avond voor vertrek geannuleerd.

De Indiase politie heeft de vier mannen doodgeschoten die werden verdacht van het verkrachten, vermoorden en in brand steken van een vrouw in Hyderabad. De vier vluchtten volgens de politie weg tijdens een reconstructie.

R. Kelly heeft volgens Amerikaanse aanklagers een overheidsfunctionaris omgekocht. Dat gebeurde midden jaren 90, toen hij wilde trouwen met de 15-jarige Aaliyah. Met het smeergeld zou de r&b-zanger een valse ID-kaart hebben geregeld.

En dan nog even dit

Het vermogen om alcohol te kunnen verteren, heeft mogelijk voorkomen dat een vroege voorouder van de mens uitstierf. Dat stellen Britse wetenschappers in een nieuw boek, schrijft de VRT. Zo'n 10 miljoen jaar geleden liepen de mensapenpopulaties terug, omdat ze in tegenstelling tot andere apensoorten onrijp fruit niet goed konden verteren. Wat ze mogelijk heeft gered, was een genetische aanpassing waardoor ze alcohol konden verteren. Daarmee konden ze het overrijpe fruit dat op de grond was gevallen eten en die nieuwe bron van calorieën gaf hun een voordeel.

Proost!