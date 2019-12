Politie India doodt vier verdachten van verkrachting en moord op dierenarts

In het zuiden van India heeft de politie vier mannen doodgeschoten die werden verdacht van het verkrachten en vermoorden van een dierenarts vorige week in de stad Hyderabad.

Het verbrande lichaam van de 27-jarige vrouw werd vorige week gevonden. Ze bleek ook door meerdere mannen te zijn verkracht. Vier mannen werden na het incident gearresteerd. Ze zouden haar hebben meegelokt en vervolgens hebben verkracht, vermoord en in brand gestoken.

Volgens de BBC werden de vier verdachten vandaag voor een reconstructie naar de plaats delict gebracht. Daar probeerden ze volgens de politie de wapens van agenten af te pakken en te vluchten, waarna ze werden neergeschoten. Alle vier de verdachten kwamen om. Twee agenten raakten gewond.

Na het incident van vorige week gingen duizenden mensen de straat op om te protesteren tegen seksueel geweld tegen vrouwen in het land. Ook kwamen ze in actie tegen de inactieve houding van de politie. Er zijn in India met regelmaat groepsverkrachtingen, die soms gepaard gaan met moord.