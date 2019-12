R. Kelly nu ook verdacht van omkoping rond huwelijk met Aaliyah

Aanklagers in de VS hebben nieuwe beschuldigingen geuit tegen R. Kelly. De r&b-zanger wordt al langer verdacht van onder meer het misbruiken van vrouwen en meisjes, maar heeft volgens justitie ook een overheidsfunctionaris omgekocht.

Volgens The New York Times gebeurde dat in 1994. Kelly zou toen geld hebben betaald om het omstreden huwelijk met de toen 15-jarige zangeres Aaliyah mogelijk te maken. Kelly, zelf destijds 27 jaar oud, regelde zo een valse ID-kaart voor zijn aanstaande bruid. Zijn advocaat noemt de aantijgingen "belachelijk en absurd".

De afgelopen decennia heeft de zanger nooit antwoord gegeven op de vraag hoe hij destijds met Aaliyah in het huwelijk kon treden, terwijl zij minderjarig was. De zanger houdt vol dat hij dacht dat ze 18 was. Het stel ging een jaar later uit elkaar en het huwelijk werd nietig verklaard. De zangeres kwam in 2001 om het leven bij een vliegramp.

Meerdere beschuldigingen

De beschuldigingen worden toegevoegd aan een lange lijst van aanklachten tegen de 52-jarige zanger. In april begint in Chicago de rechtszaak waarin hij wordt verdacht van het produceren van kinderporno door het maken van seksfilmpjes met minderjarigen en het tegenwerken van de rechtsgang door het betalen van honderdduizenden dollars zwijggeld aan zijn slachtoffers.

Een maand later wordt in New York een zaak behandeld waarin hij onder meer wordt verdacht van het seksueel misbruiken van vrouwen en minderjarigen. In die zaak wordt ook de beschuldiging van omkoping genoemd. In beide zaken ontkent R. Kelly schuldig te zijn.