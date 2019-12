KLM weigerde Lili en Howick te vervoeren bij uitzetting

Luchtvaartmaatschappij KLM heeft vorig jaar geweigerd mee te werken aan de uitzetting van Lili en Howick. De tickets van de Armeense asielkinderen werden vorig jaar september op de avond voor de vlucht geannuleerd, schrijft De Telegraaf op basis van gegevens van de Inspectie van Justitie en Veiligheid.

De directeur-generaal van de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) kreeg de avond voor uitzetting om 19.30 uur een telefoontje van een directeur van KLM. Hij vertelde dat de luchtvaartmaatschappij "niet mee wilde werken aan hun vertrek".

KLM bevestigt tegen De Telegraaf dat het de tickets inderdaad geannuleerd heeft. Over individuele gevallen wil een woordvoerder niets kwijt. "Wat we in algemene zin kunnen melden is dat we voor elke uitzetting onze eigen risicoanalyse doen." Die analyse heeft geleid tot het besluit.

Medewerkers van de DT&V gingen vervolgens op zoek naar een vlucht van een buitenlandse luchtvaartmaatschappij op 8 september. De kinderen zouden die dag echter nooit in een vliegtuig stappen: de nacht voordat Lili en Howick moesten vertrekken, verdwenen ze.

Fouten

Later bleek dat ze in het huis van hun opa en oma in Wijchen verbleven, wat al bekend was bij instanties, en daarna naar een onbekende bestemming waren gebracht. Kort nadat toenmalig staatssecretaris Harbers de kinderen uit veiligheidsoverwegingen een verblijfsvergunning had gegeven, doken ze op.

De precieze toedracht van de verdwijning blijft onduidelijk, maar vorige maand werd bevestigd dat meerdere instanties fouten hebben gemaakt bij de zaak.