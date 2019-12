WHO: collectief falen leidde tot meer dan 140.000 doden door mazelen

"Het feit dat een kind overlijdt door een ziekte die met een vaccin kan worden voorkomen, is een schande", zegt WHO-topman Ghebreysus. "Om levens te redden moeten we zorgen dat iedereen profiteert van vaccinaties."

Westerse landen

Ook in westerse landen komen mazelen vaker voor. De VS had in 2018 het hoogste aantal besmettingen in 25 jaar. Albanië, Tsjechië, Griekenland en het Verenigd Koninkrijk zijn officieel niet langer vrij van mazelen, doordat de ziekte langer dan een jaar in het land actief bleef.

Nederland hoort niet bij die landen, maar ook hier neemt het aantal besmettingen toe. In de eerste helft van dit jaar kregen volgens het RIVM ongeveer 40 mensen de ziekte. Vorig jaar waren er 28 besmettingen en in de jaren daarvoor gemiddeld 10 tot 20.