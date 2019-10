Nederlands onderzoek: mazelen tasten afweersysteem aan

Dat kinderen met mazelen vatbaarder zijn voor andere infectieziektes, wist de medische wereld al. Maar onderzoekers van Amsterdam UMC en het Wellcome Sanger Institute in Cambridge hebben nu achterhaald hoe dat kan: het mazelenvirus blijkt het immuunsysteem tijdelijk lam te leggen.

De onderzoekers kwamen erachter dat het mazelenvirus de geheugencellen van het afweersysteem wist. Daardoor 'vergeet' het immuunsysteem hoe het andere ziekteverwekkers moet bestrijden en is een patiënt dus vatbaarder voor andere ziektes.

In de meeste gevallen herstelt het afweersysteem zich snel. Maar dat gebeurt volgens professor Colin Russell, een van de onderzoekers van Amsterdam UMC, in tien procent van de gevallen niet: "Die kinderen zijn vijf tot tien jaar bezig om hun immuunsysteem te herstellen en zijn al die tijd sterk verhoogd vatbaar. Je kunt het effect vergelijken met een kind dat medicijnen krijgt om het immuunsysteem te onderdrukken, bijvoorbeeld na een longtransplantatie."

Biblebelt

Voor het onderzoek maakten de wetenschappers gebruik van bloedmonsters van kinderen uit de Nederlandse Biblebelt. In de strenggelovige regio's wordt vaak niet gevaccineerd en komen de mazelen dus nog relatief veel voor. De kinderen hebben twee keer bloed afgestaan: eerst voordat ze mazelen kregen en de tweede keer zo'n vijftig dagen na hun genezing.

Volgens de onderzoekers pleiten hun conclusies nog eens extra voor vaccinatie tegen de mazelen. "Die inenting beschermt dus niet alleen tegen mazelen maar tegen veel meer infectieziektes", zegt professor Russell.

In veel westerse landen waren de mazelen verdwenen, maar de laatste jaren neemt het aantal gevallen weer toe doordat het verzet tegen vaccinaties toeneemt. Eerder dit jaar was er nog een grote uitbraak in New York.

NOS op 3 maakte eerder deze uitlegvideo over de vaccinatiegraad en welke gevaren er schuilen achter minder gevaccineerde Nederlanders: