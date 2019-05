Ook in Europa meer mensen met mazelen

De WHO raadt autoriteiten aan om kwetsbare groepen te vaccineren. Mazelen is een van de besmettelijkste ziekten. Het virus kan middenoorontsteking en diarree veroorzaken, en in ernstige gevallen longontsteking, stuipen of hersenontsteking. In zeer zeldzame gevallen veroorzaakt mazelen een hersenontsteking die gemiddeld pas zeven jaar na de mazelen begint, en altijd fataal is.

Wetenschappers gaan ervan uit dat iedereen in een gemeenschap goed beschermd is, als ten minste 95 procent van die gemeenschap twee keer is gevaccineerd of eerder mazelen heeft gehad. In 2017 was 90 procent van de Europeanen twee keer gevaccineerd. Daarna is dat percentage door verschillende oorzaken gedaald.