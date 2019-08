Mazelen terug in vier Europese landen, WHO bezorgd

In vier Europese landen zijn de mazelen officieel terug. Albanië, Griekenland, Tsjechië en het Verenigd Koninkrijk zijn door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) van de lijst gehaald met landen waar de ziekte geldt als uitgebannen.

"De terugkeer van de mazelen is zorgelijk. Als een hoge vaccinatiegraad niet in elke gemeenschap wordt behaald en gehandhaafd, zullen kinderen en ouders onnodig lijden en sommigen zullen het niet overleven", zegt Günter Pfaff, voorzitter van de WHO-commissie die zich bezighoudt met mazelen in Europa.

Oostenrijk en Zwitserland zijn wél op de lijst geplaatst van landen waar de ziekte is uitgeroeid. Eind 2018 hadden 35 Europese landen deze status, tegen 37 het jaar ervoor.

In de eerste helft van dit jaar werden in Europa 90.000 gevallen gerapporteerd. Dat zijn er al meer dan de 84.462 in heel 2018. Deskundigen wijzen erop dat fake-berichten over de zogenaamde risico's van het vaccin tegen mazelen ertoe leiden dat sommige groepen in de samenleving afzien van de inentingen.