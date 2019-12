'Plannen olie- en gasbedrijven blokkeren klimaatakkoord'

De investeringen die olie- en gasbedrijven als Shell en BP de komende vijf jaar willen doen, maken het onmogelijk om de klimaatdoelen van Parijs te halen. Dat stellen zeventien internationale milieuorganisaties, waaronder Milieudefensie en Greenpeace, in een onderzoeksrapport dat ze hebben gepresenteerd op de klimaattop in Madrid.

Volgens de onderzoekers pompt de fossiele industrie tussen 2020 en 2024 ruim 1,26 biljoen euro in nieuwe olie- en gasprojecten. Die opgepompte fossiele brandstoffen worden uiteindelijk verstookt en daarbij komt CO2 vrij en dat broeikasgas houdt warmte vast. De projecten die de komende vijf jaar op de planning staan, zijn volgens het rapport goed voor 148 gigaton CO2. Dat is net zoveel als 1200 nieuwe kolencentrales.

Volgens de milieuorganisaties warmt de aarde daardoor meer dan 1,5 graden op, misschien zelfs meer dan 2 graden. In het Klimaatakkoord van Parijs is afgesproken dat de opwarming van de aarde beperkt moet blijven tot "ruim onder de 2 graden", liefst in de buurt van 1,5 graden.

Overigens lukt het ook met de bestaande olie- en gasreserves al niet om de opwarming van de aarde te beperkten tot 1,5 graden, zeggen de onderzoekers. Volgens Milieudefensie toont het nieuwe onderzoek "onomwonden aan dat er geen enkele ruimte is voor meer olie- en gaswinning".

Koolstofarme technologieën

Shell heeft het rapport nog niet gezien, zegt het oliebedrijf in een verklaring, maar herkent de cijfers die genoemd worden niet. In de verklaring staat verder dat Shell het Klimaatakkoord van Parijs steunt en miljarden heeft geïnvesteerd in koolstofarme technologieën, variërend van biobrandstoffen tot oplossingen voor het opladen van elektrische voertuigen en de opslag van energie.

"Een uitdaging aangaan die zo groot is als klimaatverandering, vereist een echt op samenwerking gebaseerde, maatschappijbrede aanpak. We willen ons steentje bijdragen door onze eigen uitstoot aan te pakken en klanten te helpen om hun uitstoot te verminderen."

Vertegenwoordigers van Shell zijn ook aanwezig op de Klimaattop in Madrid, onder andere om te onderhandelen over de handel in emissierechten. Eerder maakte de oliegigant bekend hoe het wil verduurzamen, maar volgens milieuorganisaties doet Shell dat niet voldoende. Milieudefensie sleepte Shell daarom voor de rechter.