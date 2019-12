NS: evenveel reizigers op tijd aangekomen, wel vaker staan

De Nederlandse Spoorwegen verwachten dat dit jaar 92,6 procent van reizigers zonder vertraging aankomt. Daarmee evenaart de spoorvervoerder het punctualiteitsrecord van vorig jaar. Wel moeten meer reizigers staan in de trein.

De punctualiteit was vijf jaar geleden nog ruim 90 procent. Sindsdien rijden dus meer treinen op tijd. In dezelfde periode steeg het aantal reizigers met ongeveer 14 procent naar 1,3 miljoen passagiers per dag.

De NS zegt hiermee aan alle eisen te voldoen die de overheid had gesteld bij het verlenen van de concessie, ook op de hogesnelheidslijn (hsl). Ondanks de softwareproblemen van begin dit jaar komt over heel 2019 naar verwachting 83,4 procent van de hsl-reizigers op tijd aan. Vorig jaar was dat nog 82,5 procent; de overheid eist minimaal 82,1 procent.

De NS baseert de eindejaarsprognose op de cijfers over de eerste elf maanden van dit jaar, plus historische data over de maand december. Alle vertragingen beneden de 5 minuten rekent het spoorbedrijf als op tijd.

Treinen vol, vaker staan

Treinreizigers hebben dus wel meer risico om onderweg te moeten staan. De kans op een zitplaats daalde van 95,1 naar 94,8 procent. Daarmee voldoet de NS nog net aan de overheidseis van 94,3 procent. Volgens de spoorvervoerder is op een aantal drukke trajecten het plafond bereikt qua zitplaatsen, omdat daar geen extra of langere treinen kunnen worden ingezet.

NS-topman Roger van Boxtel is tevreden met de resultaten: "NS heeft de prestaties afgelopen jaren fors verbeterd. Dat is in de eerste plaats goed nieuws voor onze reizigers, maar ook een compliment waard aan iedereen bij NS."