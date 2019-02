Koffie en een toilet, straks ook op kleinere NS-stations

In totaal worden de komende jaren zo'n 200 stations onder handen genomen. Sommige stations krijgen een zogenoemde stationshuiskamer. Dat is een plek waar reizigers kunnen zitten met voorzieningen als wifi en reisinformatie. Ook kunnen ze er iets eten of drinken.

Het afgelopen jaar is zo'n 'huiskamer' al geopend in Heerhugowaard, Alphen aan den Rijn, Den Helder, Assen en Goes. Dit jaar komen er nog negen bij. In 2021 wil de NS 35 stationshuiskamers hebben in heel het land.

Bekijk hieronder bij welke stations wanneer wat wordt veranderd: