Tien keer per week valt een hsl-trein stil 'en niemand weet waardoor'

Het probleem met de treinen kwam aan het licht in mei 2018. Na een verplichte update van de software in de locomotieven vallen ongeveer tien treinen per week spontaan stil. Dat lijkt een fractie, als je bedenkt dat er wekelijks 1600 van dezelfde treinen over het traject rijden. Toch heeft elke stilvallende trein veel effect, vertelt machinist en ervaringsdeskundige Mulder: "Als je minimaal twintig minuten stilstaat, hinder je meerdere treinen die ook over de lijn willen rijden. Laat staan als je nog langer stilstaat."

Het stilstaan duurt zo lang omdat de trein helemaal gereset moet worden, legt Mulder uit. "Alleen zo krijg je 'm weer aan de praat. Dat betekent allemaal handelingen, en dat gaat niet altijd makkelijk."

Slechtst presterende lijn

"Het zit ergens in de software van het beveiligingssysteem, dat weten we", zegt Geert Jan Bazuin. Hoewel hij veel weet van de hsl-treinen, heeft ook Bazuin het precieze probleem nog niet gevonden, "Het zit echt heel diep in de software".

Het gevolg is dat een op de vijf treinen afgelopen maanden niet op tijd reed. De hsl is met een punctualiteit van ongeveer 80 procent in januari zelfs de slechtst presterende lijn van Nederland. Ter vergelijking: in de rest van Nederland rijdt 91,4 procent van de treinen op tijd.