Zes jaar na Fyra-debacle rijdt intercity Brussel nog steeds dramatisch

Retourtje voor 90 euro

Vooral reizigers in de spits hebben last van vertragingen. Op de website van de NS wordt de kans berekend dat je op tijd van Brussel in Amsterdam bent. In de spits is die kans gemiddeld maar 62%. Dat cijfer wordt berekend over de resultaten van de afgelopen drie maanden. Dat betekent dat de afgelopen tijd één op de drie spitstreinen vertraging had.

Het zijn slechte resultaten, vindt ook de NS. "We zijn zelf ook niet tevreden", zegt NS-directeur internationaal Heike Luiten. Ze wijst er wel op dat er sinds de Fyra meer treinen naar Brussel rijden. Snelle, maar ook duurdere treinen naar Parijs en Londen, die een tussenstop maken in Brussel.

Luiten: "Het is echt een ander tijdperk dan een aantal jaar geleden. Momenteel rijden er al 32 treinen per dag naar Brussel en verder, dus er is echt iets veranderd. Maar de punctualiteit willen we echt beter hebben."

Voor reizigers zijn de vertragingen extra wrang omdat de spoorwegmaatschappijen dit voorjaar veel ticketprijzen flink verhoogden. Een weekendretour kostte eerst 55 euro en nu 66 als je op tijd boekt. Koop je op het laatste moment een retourkaartje dan betaal je 90 euro.

Daar tegenover staat dat de trein van maandag tot en met donderdag wel goedkoper is, maar ook alleen als je een week vooraf boekt. Koop je je kaartje op het laatste moment, dan is een retourtje een paar euro duurder dan het oude tarief.