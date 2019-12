Opnieuw onrust in delen Den Haag, vier aanhoudingen na ongeregeldheden

In Den Haag was het gisteravond opnieuw onrustig in delen van de stad. De politie heeft in totaal vier mensen aangehouden wegens het gooien van vuurwerk, brandstichting en belediging van agenten.

Een persoon werd in Scheveningen aangehouden. In de wijk Escamp werden drie mensen gearresteerd, zei een woordvoerder van de politie. Daar liepen grote groepen jongeren rond die vuurwerk afstaken. Ook gingen er in de omgeving meerdere containers in vlammen op.

In de wijk Duindorp was het sinds het weekend onrustig, omdat de gemeente geen toestemming heeft gegeven voor vreugdevuren tijdens de jaarwisseling. Gisteravond besloot de politie Duindorp volledig af te grendelen, waardoor er niemand zomaar in kon. Daardoor bleef het rustig in de wijk. Ook gisteravond bleven ernstige ongeregeldheden uit, zegt een woordvoerder.